Нефть дешевеет

На фоне сообщений о перемирии между США и Ираном в ходе торгов на межконтинентальной бирже ICE London стоимость июньского фьючерса на нефть марки Brent на 2026 год снизилась на 13,26% и составила 94,78 доллара за баррель.

На Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX цена нефти марки WTI с поставкой в мае 2026 года также снизилась на 14,33% — до 96,76 доллара за баррель.

Подешевела на мировых рынках и азербайджанская нефть марки Azeri Light (CIF).

Цена на азербайджанскую нефть за 1 баррель снизилась на 1 доллар США или на 0,71% до 140,68 доллара США.