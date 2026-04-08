Под огнем Одесская и Полтавская области Украины

Юг Одесской области Украины в ночь на 8 апреля подвергся атаке российских войск дронами. Об этом сообщили в среду глава Одесской областной военной администрации (ОВА) Олег Кипер и Минразвития в соцсетях.

«Россия продолжает целенаправленно наносить удары по логистике и портовой инфраструктуре. Этой ночью Россия атаковала Одесскую область ударными беспилотниками. В Измаиле в результате попаданий повреждены объекты портовой инфраструктуры одного из предприятий», – сообщили в Минразвития.

«Пострадала гражданская и портовая инфраструктура. В результате атаки частично разрушены складское здание и хозяйственное помещение», - добавил Кипер.

По данным министерства, произошли пожары на территории складских помещений.

По данным Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), показавшей последствия, все очаги возгорания спасатели оперативно ликвидировали.

«Информация о погибших или пострадавших пока не поступала», - отметил глава ОВА.

Российские войска атаковали Полтавский район беспилотниками, работала ПВО. Обломки рухнули на открытой территории, специалисты уточняют последствия атаки. Об этом сообщил в среду председатель Полтавской (областной военной администрации) ОВА Виталий Дьяковнич в Telegram.

«Утром (войска РФ) атаковали Полтавский район. Работали силы ПВО. Обломки российского БПЛА упали на открытой территории. Последствия уточняются», – написал Дьяковнич.

Россия ночью выпустила по Украине 176 дронов, 146 из них сбиты или подавлены.