Трамп наехал на медиагиганта

Президент США Дональд Трамп обвинил CNN в распространении «фейкового» заявления властей Ирана о «победе». Он обрушился с резкой критикой на медиагигант, утверждая, что новость о признании США иранского «плана из 10 пунктов» является продуктом мошеннических ресурсов.

В своем заявлении в Truth Social Трамп назвал распространенную CNN информацию абсолютной «фальшивкой». По словам президента, телеканал сознательно использовал сомнительные данные, первоисточником которых стал сайт фейковых новостей из Нигерии. Трамп подчеркнул, что подлинная позиция Тегерана была опубликована на его платформе Truth Social, а действия журналистов теперь проверяют.

«Компетентные органы пытаются установить, было ли совершено преступление при распространении этого фальшивого заявления CNN World, или же это был больной одиночка-самодеятель? CNN предписано немедленно отозвать это заявление и принести полные извинения за свое, как обычно, ужасное «освещение». Результаты расследования будут объявлены в ближайшее время», – отметил Трамп.