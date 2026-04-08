Иран может заработать $64 млрд

Ежегодные доходы Ирана от прохода судов через Ормузский пролив при условии взимания с них платы в $2 млн могут достигнуть не менее $64 млрд, подсчитал заместитель главы иранской гостелерадиокомпании Хасан Абедини.

«Ормузский пролив превратился в коридор под разумным управлением Ирана. Если учесть, что в прошлом году через пролив прошли 32 тыс. судов, и с каждого взимать по $2 млн, то Иран может получить около $64 млрд», - сказал он в эфире государственного телевидения.

Президент США Дональд Трамп 7 апреля объявил о двухнедельном обоюдном прекращении огня с Ираном.

7 апреля газета The New York Times со ссылкой на неназванных официальных лиц из Ирана сообщила, что предложенный Тегераном план по прекращению войны предполагает введение платы для судов за проход через Ормузский пролив в размере $2 млн.