МЧС предупреждает

Министерство по чрезвычайным ситуациям обратилось к населению с призывом учитывать ожидаемые в некоторых районах ветреные и нестабильные погодные условия. По данным Национальной гидрометеорологической службы, до 10 апреля в некоторых районах прогнозируются периодически сильные ветры, осадки и молнии.

Учитывая вышеизложенное, МЧС еще раз напоминает о соответствующих правилах безопасности. Так, во время сильного ветра рекомендуется держаться подальше от легких и временных сооружений, зданий и рекламных щитов, а также не стоять под электрическими столбами и проводами или высокими деревьями.

Кроме того, учитывая трудности, которые сильный ветер создает при тушении пожаров, правила пожарной безопасности следует соблюдать особенно строго в ветреную погоду. Также владельцам малых судов следует помнить, что выход в море в таких погодных условиях запрещен.

В то же время, чтобы защитить себя от опасностей, связанных с молнией, следует отключать электроприборы от сети, избегать разговоров по телефону (стационарному, мобильному, таксофону и т. д.), избегать приближения к линиям электропередач, громоотводам, электропроводам и антеннам на открытом воздухе, избегать укрытия под высокими деревьями и выбирать для этой цели относительно низко расположенное место, а если вы находитесь в автомобиле, остановиться, поднять стекла и дождаться окончания грозы.