На 7 пригородных маршрутах Баку запущены электробусы

Всего несколько дней, минувших после недавнего открытия депо электробусов «Албалылыг» в поселке Бузовна Хазарского района столицы, показали высокую эффективность этого современного автобусного парка. Его функциональность, охватывающая весь спектр обслуживания электробусов – от зарядки и мойки до ремонта, полностью отвечает приоритетам, обозначенным в Госпрограмме по совершенствованию транспортной инфраструктуры в городе Баку и на прилегающих территориях на 2025–2030 годы, в которой одними из краеугольных камней являются улучшение инфраструктуры транспортной системы, создание разветвленной сети, повышение эффективности использования общественного транспорта и модернизация автобусного парка.

Парк обслуживает 167 полностью электрических автобусов марки BYD, произведенных в Азербайджане, что является свидетельством стратегического подхода руководства республики к развитию ненефтяного сектора и укреплению индустриального потенциала страны путем расширения местного производства высокотехнологичной промышленной продукции.

Новые автобусы стали эксплуатироваться на регулярных маршрутах, соединяющих поселки Мардакян, Шувелян, Бильгя, Бузовна, Гала, Маштага и Нардаран с центром транспортного обмена «Кёроглу». Полное обновление - замена электробусами всех транспортных средств произошло на 7 весьма востребованных пригородных маршрутах - №140, 150, 172, 189, 140E, 141E и M8. Как отметили в Агентстве наземного транспорта Азербайджана (AYNA), в связи с вводом в эксплуатацию нового электробусного депо специалисты ведомства провели мониторинг интенсивности пассажиропотока и графика движения на вышеуказанных линиях. В результате анализа также было принято решение увеличить количество транспортных средств на некоторых из них.

Как мы уже отмечали в недавней публикации (https://haqqin.az/newsarchive/377358), расположение депо в одном из пригородных поселков, в непосредственной близости от основных маршрутов, обслуживаемых базирующимися в этом парке автобусами, позволяет исключить так называемый «нулевой пробег» транспортных средств, за короткое время добираться из гаража до зоны обслуживания, быстрее производить дозарядку аккумуляторов, а также повысить эффективность планирования маршрутов и оптимизировать логистику. Упомянутый «нулевой пробег» или, другими словами, чрезмерная порожняя поездка автобусов от гаража до начала маршрутной линии не только отнимает ценные минуты и приводит к неоптимальному распределению рабочего времени водителей, но и негативно сказывается на эксплуатационных характеристиках самих автобусов – это дополнительный расход топлива (а в случае с электробусами – разряд батареи), увеличение амортизационных расходов и т. п.

Еще одним из позитивных результатов данной замены стало то, что прежде используемые на этих маршрутах экологически чистые автобусы, работающие на сжиженном газе, марки BMC теперь уже задействуются и усиливают другие маршрутные линии компании «BakuBus».

Оптимальное распределение новых и высвободившихся автобусов между столичными маршрутами позволяет ощутимо повысить доступность общественного транспорта для населения, сократить интервал движения, снизить нагрузку на автобусы и плотность пассажиров в их салонах (уменьшить давку), а значит, улучшить комфорт и качество обслуживания.

Этот шаг стал значимым этапом в рамках реализации Министерством цифрового развития и транспорта планов по обновлению автобусного парка столицы к 2030 году за счет ввода в эксплуатацию транспортных средств, использующих экологически чистые технологии – сжатый природный газ (CNG) и электроэнергию.

Электробусы, будучи одними из главных элементов «зеленого», устойчивого транспортного сектора, исключают выбросы вредных веществ в атмосферу, положительно влияют на качество воздуха и работают практически бесшумно. Это вносит значительный вклад в улучшение экологической ситуации, следовательно, в дело защиты здоровья населения, и в развитие современной системы общественного транспорта.