Билл Гейтс даст показания по делу Эпштейна

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс даст показания юридической комиссии Палаты представителей Конгресса США о своих связях с финансистом Джеффри Эпштейном. Слушания назначены на 10 июня.

Пресс-секретарь предпринимателя сообщил, что он готов ответить на все вопросы конгрессменов, чтобы оказать содействие их важной работе. Гейтс не является подозреваемым, его упоминание в файлах Эпштейна не является свидетельством преступной деятельности.

Напомним: в конце февраля американский миллиардер и сооснователь Microsoft принес извинения сотрудникам Фонда Гейтса за свои прошлые контакты с Эпштейном. Гейтс назвал эти связи «огромной ошибкой», признав, что это нанесло репутационный ущерб благотворительной организации.

При этом он настаивал, что не участвовал в преступлениях Эпштейна и не был свидетелем противоправных действий. Гейтс также признал личные ошибки и сказал, что у него были романы вне брака, включая два романа с россиянками. При этом он отрицал связь этих эпизодов с преступной деятельностью Эпштейна.

Дело Эпштейна — это резонансное дело американского инвестиционного банкира Джеффри Эпштейна, который считается создателем сети по вовлечению в проституцию и сексуальную эксплуатацию несовершеннолетних девушек. Утверждается, что некоторых он насиловал сам, других — продавал состоятельным клиентам.

Файлами Эпштейна называются материалы из расследования по его уголовному делу. Это миллионы документов из свидетельских показаний, адресной книги, справок, накладных, стенограмм допросов свидетелей, полицейских отчетов и имейлов.