Subway выходит на рынок Азербайджана

Международная сеть ресторанов Subway объявила о выходе на рынок Азербайджана. Как следует из информации, опубликованной на официальном сайте компании, соответствующее соглашение о мастер-франшизе подписано с компанией N Sky Build ООО.

По условиям соглашения N Sky Build получает эксклюзивные права на развитие и управление сетью Subway на территории страны.

«Выход Subway на азербайджанский рынок — важный этап для нашей компании. Речь идет о создании новых рабочих мест, внедрении современных стандартов управления и развитии сегмента общественного питания в стране. Мы рассматриваем этот проект как вклад в развитие ненефтяного сектора экономики и планируем поэтапное расширение сети», — заявил Нури Гарагёз.

Subway — одна из крупнейших международных сетей ресторанов, специализирующихся на сэндвичах, представленная более чем в 37 000 точках по всему миру. В последние годы компания активно заключает соглашения о мастер-франшизе в странах региона EMEA.

Выход Subway на азербайджанский рынок усиливает конкуренцию в сегменте быстрого обслуживания и свидетельствует о растущем интересе международных брендов к стране.