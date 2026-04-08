А ведь «Карабах» сделал то, что «Спортингу» не удается уже четыре года

Еще пару дней назад над «Благословенной бухтой» ярко светило солнце, но накануне матча погода резко поменялась. Во вторник весь день лил дождь, а температура воздуха понизилась раза в два: к моменту начала матча термометр показывал 12 градусов. Это был четвертьфинал Лиги чемпионов. В Лиссабон в гости к «Спортингу», впервые в истории пробившемуся в четвертьфинал ЛЧ, приехал лондонский «Арсенал».

Насколько прекрасен Лиссабон в теплую погоду, настолько хмур и неприветлив в моменты ненастья. Совсем не хотелось покидать туристический автобус, где в наушниках аудиогида звучат заунывные, но очень душевные мелодии фаду - традиционного португальского музыкального жанра. Самое то в такую погоду.

На этот раз к «Благословенной бухте» (это по одной из версий первоначальное название города Лиссабон (Алис Уббо) в переводе с финикийского) причалили британцы. В день матча фанаты «канониров» в ожидании вечера ютились по пабам и вели себя вполне прилично. На стадионе «Жозе Алваладе» им был отведен верхний ярус трибуны за воротами.

Для меня это был второй поход на 50-тысячную арену, построеннную в 2003 году. Восемь лет назад тут играл «Карабах». Интересно, что в 2018 году, неудачно сложившемся для агдамцев в еврокубках, чемпион Азербайджана выступал в одной группе как раз со «Спортингом» и «Арсеналом». Во всех четырех матчах с грозными соперниками команда Гурбана Гурбанова проиграла. В тот сентябрьский вечер на «Жозе Алваладе» «Спортинг» в первом в истории еврокубковом матче между португальскими и азербайджанскими командами победил со счетом 2:0. А на Бакинском олимпийском стадионе португальцы и вовсе одержали крупную победу - 6:1.

Одним словом, о «Спортинге» и соответственно о «Жозе Алваладе» остались не самые приятные воспоминания. Но вновь оказавшись в Лиссабоне, не мог упустить шанса посетить четвертьфинал Лиги чемпионов. Как и для «Спортинга», для меня это тоже был первый матч 1/4 финала ЛЧ, на котором довелось побывать.

Спасибо португальскому клубу за предоставленную аккредитацию. Об этом можно было бы и не писать, но не каждый серьезный европейский клуб положительно отвечает на медиазаявку из Азербайджана. За примером далеко ходить не надо: «Барселона» в октябре прошлого года отказала в пропуске как на рядовой матч чемпионата Испании, так и на не самую востребованную игру Лиги чемпионов против греческого «Олимпиакоса». Пришлось доставать билеты. «Спортинг» удачно провел общий этап ЛЧ, заняв 7-е место и обыграв в том числе «ПСЖ» и «Атлетико». Подопечные Руя Боржеша напрямую вышли в 1/8 финала, избежав стыковых матчей. Ну а там португальцы положили конец «норвежской сказке» «Буде-Глимта». Проиграв в Скандинавии со счетом 0:3, «львы» смогли одержать крупную домашнюю победу - 5:0. Понятно, что в противостоянии с «Арсеналом» фаворитами изначально были лондонцы, занявшие 1-е место в основной стадии Лиги чемпионов и уверенно лидирующие сейчас в чемпионате Англии. Но «Спортинг» был хорош в этом матче, выглядел ничуть не хуже гостей, а временами и лучше. Однако завершилось все обидным поражением португальцев, пропустивших единственный гол в добавленное время.

Теперь 15 апреля надо будет побеждать в Лондоне, а сделать это уж точно будет сложнее, чем дома при неистовой поддержке своих болельщиков. Надо сказать, что в Португалии болеют по-особому. Оказывается очень сильное давление на соперника. Любое удачное действие своих сопровождается шквалом оваций и неистовыми криками. Если бы меня спросили, какими я хочу видеть на стадионах азербайджанских болельщиков, то, наверное, такими, как в Португалии. Тут не так развито фанатское движение, как, к примеру, в Германии, но каждый пришедший на стадион выкладывается полностью ради любимой команды.

За восемь лет, что прошли после матчей с «Карабахом», «Спортинг» стал сильнее. За этот период команда трижды выиграла чемпионат Португалии. При том, что до этого последнее чемпионство было завоевано в 2002 году. Но про «Карабах» в этот вечер вспоминал не только я. Сидящие рядом в пресс-центре португальские журналисты, узнав, что я из Азербайджана, сразу же напомнили о победе «Карабаха» над «Бенфикой» (3:2) в 1-м туре Лиги чемпионов. А я добавил: то, что «Карабаху» не удалось сделать в 2018 году на «Жозе Алваладе», получилось исполнить на другом знаменитом лиссабонском стадионе «Да Луш». Португальские репортеры задумались, а один из них, явно больше симпатизирующий «Спортингу», нежели «Бенфике», с грустью подметил, что там, где выиграл «Карабах», «зелено-белые» уже давно не побеждали.

И действительно, покопавшись в статистике, обнаружил, что в последний раз «Спортинг» выигрывал на «Да Луш» в декабре 2021 года. Более четырех лет без гостевых побед в лиссабонском дерби. Но это еще не все. Решил добить коллег, сообщив, что в городке Буде, где норвежцы разгромили «Спортинг» со счетом 3:0, «Карабах» полтора года тому назад одержал победу 2:1. Занавес.