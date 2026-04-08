Число жертв конфликта на Ближнем Востоке

Международный новостной телеканал Al-Jazeera представил инфографику о количестве убитых и раненых в ходе конфликта на Ближнем Востоке в период с начала войны 28 февраля до заключения двухнедельного перемирия 7 апреля.

Отметим, что количество убитых и раненых в результате атак Ирана обозначено красным кружком, а количество убитых и раненых в результате атак Израиля и США обозначено синим кружком.

По данным телеканала, больше всего жертв зафиксировано в Иране: 2 076 убитых и 26 500 раненых.

Следом идет Ливан — 1 497 погибших, 4 639 раненых.

В Израиле погибли 26 человек, 7 183 человек пострадали.