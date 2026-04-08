И ОАЭ победили в войне

Наряду с США и Ираном о своей победе в войне на Ближнем Востоке заявили и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). О «триумфе» Эмиратов заявил cоветник президента ОАЭ Анвар Гаргаш.

«ОАЭ одержали победу в войне, которой мы искренне стремились избежать. Мы выстояли благодаря героической общенациональной обороне, которая защитила наш суверенитет, достоинство и достижения перед лицом вероломной агрессии. Сегодня мы движемся вперед, чтобы управлять сложной региональной повесткой, обладая большими рычагами влияния, более глубоким пониманием ситуации и возросшей способностью формировать будущее. Наша сила, стойкость и непоколебимость лишь укрепили модель возрождения ОАЭ», — написал он в соцсети Х.