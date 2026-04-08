Пицца по-ширвански

В Ширване с отравлением госпитализирована семья из пяти человек. Сообщается, что пациенты отравились накануне в ресторане Pizza Time.

В Ширванской городской центральной больнице подтвердили, что пять женщин госпитализированы в отделение скорой медицинской помощи с диагнозом «неуточненное пищевое отравление». Пациенткам была оказана первая помощь, сейчас они находятся под наблюдением врачей. Состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести.

Агентство пищевой безопасности Азербайджана (AQTA) в ходе проверки выяснило, что факт отравления зафиксирован именно в ресторане Pizza Time, расположенном на улице М. Э. Расулзаде.

Специалисты Агентства провели осмотр помещений и взяли образцы продукции для проведения лабораторных экспертиз. На время проведения расследования деятельность объекта полностью приостановлена. В настоящее время выясняются все обстоятельства и причины произошедшего.