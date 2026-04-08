Энергосистема Нахчывана выходит на новый уровень

ОАО «Азерэнержи» приводит энергетическую систему Нахчывана в соответствие с международными стандартами. Быстро продвигаются работы по подключению Нахчывана к национальной энергетической системе. В соответствии со стратегическими целями, поставленными главой государства, «Азерэнержи» радикально обновляет энергетическую инфраструктуру Нахчыванской Автономной Республики и создает современную энергетическую систему на основе цифрового и интеллектуального управления.

В рамках проекта осуществляется полная реконструкция подстанций «Нахчыван» (110 кВ), «Бабек» (154 кВ) и «Чешмебасар» (100 кВ), играющих важную роль в энергоснабжении региона, работы находятся на завершающей стадии.

В частности, строится подстанция «Нахчыван» как первая в регионе подстанция закрытого типа, что значительно повысит безопасность и эффективность оперативного управления.

Одновременно предпринимаются важные шаги в направлении цифровизации энергетической системы. Продолжается строительство Регионального центра цифрового управления компанией «Азерэнержи», а существующие станции и подстанции будут интегрированы в единую SCADA-сеть. Эти нововведения обеспечат дистанционное, оперативное и полностью цифровое управление энергетической сетью.

Также поэтапно модернизируется передающая сеть. Воздушные линии электропередачи напряжением 110 киловольт, построенные в 1950-х годах, заменяются современными. На начальном этапе линии электропередачи «Джульфа», «Ордубад-1» и «Ордубад-2» общей протяженностью 69 км были реконструированы в двухцепную систему. Кроме того, участок некоторых воздушных линий электропередачи протяженностью 5,2 км, проходящий через жилые районы, заменяется подземными кабельными линиями в соответствии с современным градостроительным стилем.

Также ведутся работы по подключению Нахчывана к основной энергетической системе страны и формированию энергетического коридора Азербайджан-Турция-Европа. В этом контексте строится высоковольтная линия электропередачи напряжением 330 киловольт с двухфазной мощностью 1000 мегаватт, начинающаяся от Джебраила. На следующем этапе проекта будет построена дополнительная линия электропередачи на расстояние 44 км, пересекающая Зангезурский коридор. Это выведет стратегическое положение Нахчывана в международном энергетическом коридоре на высочайший уровень.