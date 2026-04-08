«Иран стал сильнее, чем был раньше…»

Предстоящие прямые переговоры между США и Ираном, несомненно, станут очень трудным процессом. Иран вступает в этот диалог с более жесткой позицией, чем до начала конфликта, и многие аналитики — включая бывшего представителя администрации Трампа — называют сложившуюся ситуацию стратегическим поражением США. Напомним, Трамп предъявил Ирану 48-часовой ультиматум с требованием открыть Ормузский пролив. Он заявил: если Тегеран не выполнит это условие, США подвергнут массированным бомбардировкам энергетическую инфраструктуру Ирана, мосты и другие гражданские объекты. Вчера Трамп пошел еще дальше, утверждая, что «скоро целая цивилизация будет уничтожена». Это заявление вызвало у многих опасения, что президент может готовиться к применению ядерного оружия против Ирана. Поэтому мир, с нетерпением ожидавший смягчения апокалиптической риторики Дональда Трампа, во вторник вздохнул с облегчением: США и Иран договорились о двухнедельном прекращении огня. Впрочем, эта сделка по-прежнему внушает опасения из-за возможных новых рисков.

«Лучше вторник с TACO (Trump Always Chickens Out — «Трамп всегда идет на попятную»), чем Третья мировая война», — отметил один европейский чиновник, кивая в знак согласия с тем, что Трамп отказался от своих угроз уничтожить иранскую цивилизацию в обмен на открытие Ормузского пролива. Чиновник, не уполномоченный выступать публично, выразил надежду, что пауза позволит в конечном итоге урегулировать конфликт путем переговоров. Как пишет Politico, на внутриполитической арене сделка Трампа встревожила сторонников жесткой линии в отношении Ирана, таких как сенатор Линдси Грэм (республиканец от Южной Каролины). В социальных сетях он неоднократно призывал к проведению процедуры рассмотрения сделки Конгрессом, добавив, что «крайне осторожно относится к тому, что является фактом, а что — вымыслом или искажением реальности». Согласие Ирана в рамках соглашения о прекращении огня разрешить безопасный проход через Ормузский пролив в течение двух недель стало признаком того, что США «теряют лицо». Такое мнение высказал Нейт Суонсон, бывший директор по Ирану в Совете национальной безопасности Белого дома, а ныне научный сотрудник аналитического центра Atlantic Council, который вел переговоры с Ираном от имени администрации Трампа в прошлом году. «Если оглянуться на два месяца назад и осознать, что главным достижением США стало лишь временное открытие Ормузского пролива, то это выглядит как невероятно непродуманная авантюра. Иран во многих отношениях стал сильнее, чем был раньше. Это довольно отрезвляющие выводы, но можно понять, почему президент принял такое решение», — сказал Суонсон.

Как сообщает влиятельное американское издание Axios, вчера союзники в регионе готовились к беспрецедентным по масштабу ответным действиям Ирана. Внутри самой страны часть мирных жителей покидала свои дома, пытаясь избежать основной волны ударов. В публикации приводятся ссылки на 11 различных источников, подробно описывающих, как стороны достигли соглашения о прекращении огня. Источники рассказали, что в понедельник утром, пока Трамп общался с гостями на пасхальном торжестве в Белом доме, «очень рассерженный» Стив Уиткофф вел интенсивные телефонные переговоры. По словам источника, непосредственно знакомого с ситуацией, американский посланник заявил посредникам, что полученное от Ирана контрпредложение из 10 пунктов является «катастрофой, полной катастрофой». Так начался «хаотичный» день внесения поправок: пакистанские посредники согласовывали новые проекты между Уиткоффом и министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи, а главы МИД Египта и Турции пытались помочь преодолеть разногласия. К вечеру понедельника посредники получили одобрение США на обновленное предложение о двухнедельном прекращении огня. После этого решение должен был принять Моджтаба Хаменеи, который, по словам источников, активно участвовал в процессе в понедельник и вторник.