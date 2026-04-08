Трамп объявил о перемирии с Ираном. Тегеран заявил о победе
Трамп объявил о перемирии с Ираном. Тегеран заявил о победе

На восстановление рынка авиатоплива уйдут месяцы

12:42 397

На нормализацию снабжения мирового рынка авиатопливом потребуются несколько месяцев после того, как Ормузский пролив будет вновь открыт для судоходства. Об этом, как сообщает агентство Reuters, заявил генеральный директор Международной ассоциации воздушного транспорта (ИАТА) Вилли Уолш.

«Если бы пролив снова открылся и оставался открытым, я думаю, что все равно потребовалось бы несколько месяцев, чтобы вернуться к необходимому уровню поставок, учитывая сбои в работе нефтеперерабатывающих мощностей на Ближнем Востоке», - приводит его слова агентство.

Уолш также отметил, что текущий кризис нельзя сравнивать с пандемией COVID-19, когда пассажирские перевозки сократились на 95 процентов из-за закрытия границ. «Мы даже близко к этому не подошли», - сказал он. 

По словам главы ИАТА, сегодняшняя ситуация больше напоминает последствия терактов в США 11 сентября 2001 года или экономический кризис 2008-2009 годов. «После 9/11 восстановление заняло около четырех месяцев. В 2008-2009 годах - вероятно, от десяти до двенадцати месяцев», - напомнил Уолш.

Трамп проиграл и отступил. Что дальше?
Трамп проиграл и отступил. Что дальше? главная тема
11:55 2632
Пицца по-ширвански
Пицца по-ширвански
12:12 1240
И ОАЭ победили в войне
И ОАЭ победили в войне ФОТО
12:06 1873
А ведь «Карабах» сделал то, что «Спортингу» не удается уже четыре года
А ведь «Карабах» сделал то, что «Спортингу» не удается уже четыре года Haqqin.az из хмурого Лиссабона
11:38 1741
Иран нашел золотую жилу
Иран нашел золотую жилу
10:30 4001
Премьер Литвы едет в Баку: встретится с литовской общиной
Премьер Литвы едет в Баку: встретится с литовской общиной
10:21 1739
Кого Иран и США направят в Пакистан
Кого Иран и США направят в Пакистан обновлено 11:56
11:56 2754
Перемирие в Иране: а миротворцы кто?
Перемирие в Иране: а миротворцы кто?
09:31 3147
Капитуляция Трампа?
Капитуляция Трампа?
06:38 8122
Трамп: Война начнется вновь...
Трамп: Война начнется вновь... обновлено 12:56
12:56 5749
Израиль поддержал решение Трампа, но на Ливан это не распространяется
Израиль поддержал решение Трампа, но на Ливан это не распространяется
07:03 2982
