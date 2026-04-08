На восстановление рынка авиатоплива уйдут месяцы

На нормализацию снабжения мирового рынка авиатопливом потребуются несколько месяцев после того, как Ормузский пролив будет вновь открыт для судоходства. Об этом, как сообщает агентство Reuters, заявил генеральный директор Международной ассоциации воздушного транспорта (ИАТА) Вилли Уолш.

«Если бы пролив снова открылся и оставался открытым, я думаю, что все равно потребовалось бы несколько месяцев, чтобы вернуться к необходимому уровню поставок, учитывая сбои в работе нефтеперерабатывающих мощностей на Ближнем Востоке», - приводит его слова агентство.

Уолш также отметил, что текущий кризис нельзя сравнивать с пандемией COVID-19, когда пассажирские перевозки сократились на 95 процентов из-за закрытия границ. «Мы даже близко к этому не подошли», - сказал он.

По словам главы ИАТА, сегодняшняя ситуация больше напоминает последствия терактов в США 11 сентября 2001 года или экономический кризис 2008-2009 годов. «После 9/11 восстановление заняло около четырех месяцев. В 2008-2009 годах - вероятно, от десяти до двенадцати месяцев», - напомнил Уолш.