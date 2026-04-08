В Баку могут появиться бесплатные автобусы

В рамках реализации проекта по разделению линий Бакинского метрополитена рассматривается вопрос организации бесплатного автобусного сообщения между станциями «28 Мая» и «Низами». Об этом журналистам заявил начальник департамента управления строительными проектами ЗАО Бакинский метрополитен Мамед Рзаев.

«Этот вопрос зависит не только от метрополитена. Все соответствующие структуры работают по данному процессу в комплексном формате. Обо всем этом заранее будет сообщено общественности», — добавил он.