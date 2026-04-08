Трамп объявил о перемирии с Ираном. Тегеран заявил о победе
Азербайджан приветствует перемирие между США и Ираном

Заявление МИД
13:05 178

Министерство иностранных дел Азербайджана приветствует объявленное прекращение огня между США и Ираном. Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

В МИД заявили, что высоко оценивают усилия всех сторон, выступивших посредниками в достижении перемирия и выразили надежду, что прекращение огня будет способствовать снижению напряженности в регионе, а также установлению устойчивого мира и стабильности.

«Призываем стороны к продуктивному диалогу, направленному на решение существующих вопросов и укрепление взаимного доверия. Азербайджан всегда готов поддерживать инициативы, направленные на укрепление устойчивого мира, безопасности и сотрудничества в регионе», - говорится в сообщении.

Напомним, Иран, США и их союзники в ночь на 8 апреля 2026 года достигли договоренности о прекращении огня на две недели. Иран со своей стороны заявил, что на этот период будет обеспечен безопасный проход через Ормузский пролив при координации с вооруженными силами Ирана и с учетом технических ограничений.

