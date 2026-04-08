Azercell поздравил победителей программы «Студенческая стипендия»

Аzercell поздравил победителей программы «Студенческая стипендия», стартовавшей в феврале текущего года. Программа реализуется в соответствии со стратегическими целями развития цифровой экономики Азербайджана на 2026-2029 годы и направлена на поддержку студентов, обучающихся в областях STEM (наука, технология, инженерия и математика).

В этом году на участие в программе поступило более 1500 заявок. Отбор проходил в несколько этапов: первичный скрининг анкет, оценка знаний и навыков студентов, а также собеседования. По итогам конкурсного отбора стипендии Azercell были присуждены 15 студентам. Среди них представители ведущих вузов страны, включая Бакинскую высшую школу нефти, Азербайджанский государственный экономический университет, Университет ADA, UFAZ, Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности и Бакинский инженерный университет.

На встрече с победителями представители компании поздравили стипендиатов с достигнутыми результатами и вручили им именные сертификаты. Участники также ознакомились с деятельностью компании и обсудили возможности профессионального развития в Azercell.

Следует отметить, что ООО Azercell Telecom реализует программу «Студенческая стипендия» с 2007 года. На сегодняшний день компания предоставила стипендии более 300 студентам.