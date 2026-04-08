Землетрясения на Каспии. Заявление МЧС

Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана выступило с заявлением в связи с землетрясением в Каспийском море.

В заявлении говорится, что «по информации, поступившей в Центр управления в кризисных ситуациях Министерства по чрезвычайным ситуациям от Республиканского сейсмологического центра при Национальной академии наук Азербайджана, 8 апреля 2026 года в 13:05 по местному времени в 50 км к востоку от города Ленкорани, в акватории Каспийского моря, на глубине 70 км было зарегистрировано землетрясение магнитудой 5,3. Землетрясение ощущалось в южных районах Азербайджана силой 3–4 балла.

На данный момент в Министерство по чрезвычайным ситуациям не поступало информации о разрушениях или пострадавших».