Землетрясения на Каспии. Заявление МЧС

Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана выступило с заявлением в связи с землетрясением в Каспийском море.
В заявлении говорится, что «по информации, поступившей в Центр управления в кризисных ситуациях Министерства по чрезвычайным ситуациям от Республиканского сейсмологического центра при Национальной академии наук Азербайджана, 8 апреля 2026 года в 13:05 по местному времени в 50 км к востоку от города Ленкорани, в акватории Каспийского моря, на глубине 70 км было зарегистрировано землетрясение магнитудой 5,3. Землетрясение ощущалось в южных районах Азербайджана силой 3–4 балла.
На данный момент в Министерство по чрезвычайным ситуациям не поступало информации о разрушениях или пострадавших».
* * * 14:12
В Каспийском море произошло третье за день землетрясение.
Об этом сообщили в Бюро исследований землетрясений Республиканского сейсмологического центра при Национальной академии наук Азербайджана.
Землетрясение было зафиксировано в 13:21 по местному времени.
Подземный толчок магнитудой 3 произошел на глубине 21 км.
До этого в Каспийском море произошло еще два подземных толчка.
* * * 13:25
В Каспийском море произошло землетрясение магнитудой 5,6. Об этом сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.
Землетрясение произошло в 13:05 по местному времени на глубине 35 километров.
Подземные толчки ощущались в южных районах Азербайджана.
Как сообщили haqqin.az в Центре сейсмологических исследований, по данным Бюро сейсмологических исследований, землетрясение магнитудой 4-3 ощущалось в Ленкорани, Ярдымлы, Лерике, Астаре, Джалилабаде и Нефтчале.