Трамп объявил о перемирии с Ираном. Тегеран заявил о победе
Землетрясения на Каспии. Заявление МЧС

фото; обновлено 14:24
Ульвия Худиева
14:24 1981

Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана выступило с заявлением в связи с землетрясением в Каспийском море.

В заявлении говорится, что «по информации, поступившей в Центр управления в кризисных ситуациях Министерства по чрезвычайным ситуациям от Республиканского сейсмологического центра при Национальной академии наук Азербайджана, 8 апреля 2026 года в 13:05 по местному времени в 50 км к востоку от города Ленкорани, в акватории Каспийского моря, на глубине 70 км было зарегистрировано землетрясение магнитудой 5,3. Землетрясение ощущалось в южных районах Азербайджана силой 3–4 балла.

На данный момент в Министерство по чрезвычайным ситуациям не поступало информации о разрушениях или пострадавших».

* * * 14:12

В Каспийском море произошло третье за день землетрясение. 

Об этом сообщили в Бюро исследований землетрясений Республиканского сейсмологического центра при Национальной академии наук Азербайджана.

Землетрясение было зафиксировано в 13:21 по местному времени.

Подземный толчок магнитудой 3 произошел на глубине 21 км.

До этого в Каспийском море произошло еще два подземных толчка.

* * * 13:25

В Каспийском море произошло землетрясение магнитудой 5,6. Об этом сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

Землетрясение произошло в 13:05 по местному времени на глубине 35 километров.

Подземные толчки ощущались в южных районах Азербайджана.

Как сообщили haqqin.az в Центре сейсмологических исследований, по данным Бюро сейсмологических исследований, землетрясение магнитудой 4-3 ощущалось в Ленкорани, Ярдымлы, Лерике, Астаре, Джалилабаде и Нефтчале.

