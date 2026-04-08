Баку и Астана обсудили развитие Срединного коридора

Как сообщили в МИД, сначала главы внешнеполитических ведомств провели встречу один на один, а затем состоялась встреча в расширенном составе.

Сегодня в Баку состоялась встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с его казахстанским коллегой Ермеком Кошербаевым.

Азербайджан и Казахстан подтвердили прочные стратегические связи, отметив растущее сотрудничество в сферах экономики, торговли, энергетики, промышленности, сельского хозяйства, транспорта, логистики, технологий и цифровизации.

Дж.Байрамов и Е.Кошербаев подчеркнули роль Срединного коридора в расширении торговли между Европой и Азией, а также важность совместных проектов, способствующих развитию транзитной инфраструктуры и региональной взаимосвязанности.

Стороны выразили обеспокоенность напряженностью на Ближнем Востоке и надежду на то, что достигнутое перемирие принесет региону стабильность и мир.

Главы МИД обсудили также другие региональные и глобальные вызовы в сфере безопасности.

Министр Джейхун Байрамов также проинформировал коллегу о продолжающемся процессе нормализации и мирного урегулирования между Азербайджаном и Арменией.