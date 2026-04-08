Перемирие срывается: Израиль атакует Ливан, Иран бьет арабов

Официальные лица в Иране утверждают, что атаки на страны Персидского залива являются ответом на нападения на острова и на атаки в Южном Ливане.

*** 13:53

Кувейт заявил о перехвате беспилотников, которые были нацелены на нефтяные объекты и электростанции на юге страны. Об этом сообщает Министерство обороны эмирата.

Отмечается, что некоторые удары причинили значительный ущерб инфраструктуре.

В сообщении Минобороны Кувейта отмечается, что системы ПВО эмирата с утра зафиксировали запуск 28 беспилотников по его территории со стороны Ирана. «Вооруженные силы успешно перехватили большое количество вражеских беспилотников, некоторые из которых были нацелены на критические объекты нефтегазовой инфраструктуры и электростанции на юге страны», - подчеркнуло Минобороны.

В то же время Объединенные Арабские Эмираты заявили, что их «системы противовоздушной обороны отреагировали на ракетную угрозу».

Заявления Кувейта и ОАЭ прозвучали спустя несколько часов после того, как Иран, США и Израиль достигли двухнедельного прекращения огня.