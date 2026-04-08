Бывший премьер Израиля: Полный провал!

Бывший премьер-министр Израиля, лидер оппозиции Яир Лапид объявил, что сегодня проведет открытую пресс-конференцию, пообещав ответить на все вопросы журналистов. Лапид назвал «полным провалом» режим прекращения огня с Ираном.

«В связи с полным провалом правительства в достижении целей войны сегодня в 18:10 я проведу специальную пресс-конференцию. Мероприятие открыто для освещения в прессе; репортерам будет предоставлена возможность задать вопросы», - написал Лапид в соцсети Х.

Ранее канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху опубликовала официальное заявление о том, что израильская сторона присоединяется к соглашению о прекращении огня с Ираном.