Пезешкиан подтвердил: Идем на переговоры с Америкой

Президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе телефонного разговора с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом подтвердил участие его страны в переговорах с представителями США, проведение которых планируется в конце недели в Исламабаде. Об этом сообщает канцелярия главы пакистанского правительства.

«Президент Пезешкиан… подтвердил, что Иран примет участие в переговорах в Исламабаде», - говорится в сообщении ведомства в X.

7 апреля президент США Дональд Трамп объявил о двухнедельном обоюдном прекращении огня с Ираном. Это решение принято с учетом предложения премьер-министра Пакистана и «при готовности Исламской Республики Иран полностью, немедленно и безопасным образом открыть Ормузский пролив», уточнил президент США. Шариф пригласил делегации Ирана и США на переговоры в Исламабад 10 апреля для «достижения окончательного соглашения по урегулированию всех споров».