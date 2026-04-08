США потратились, а выиграл Иран

США потратили ресурсы, жизни и авторитет, а Иран оказался в выигрыше. Об этом заявил экс-сотрудник Госдепа и ЦРУ Нед Прайс.

«Похоже, война подходит к концу: Иран контролирует Ормузский пролив, а санкции США в отношении иранской нефти сняты. Если это и есть новая реальность, то мы потратили огромные ресурсы — человеческие жизни, финансовые средства и авторитет — лишь для того, чтобы иранский режим оказался в стратегически более выгодном положении по ключевым направлениям», — написал бывший чиновник в соцсети Х.