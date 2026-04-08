Трамп объявил о перемирии с Ираном. Тегеран заявил о победе
США ждут, что Иран будет вести себя хорошо

14:39 736

Вице-президент США Джей Ди Вэнс поприветствовал достижение «хрупкого перемирия» с Ираном, призвав иранские власти к «добросовестным переговорам» для достижения долгосрочного соглашения.

«Если иранцы будут готовы добросовестно сотрудничать с нами, я думаю, мы сможем достичь соглашения», — сказал Вэнс во время визита в Будапешт, передает AFP.

Вице-президент США добавил, что если иранцы не сядут за стол переговоров, «они узнают, что президент Соединенных Штатов не из тех, кто будет шутить». «Он (Трамп) нетерпелив. Он нетерпелив в стремлении к прогрессу», — заявил Джей Ди Вэнс.

«Президент Соединенных Штатов сказал мне… идите и добросовестно работайте над достижением соглашения», — заявил Вэнс во время визита в Венгрию.

Вэнс сказал, что Соединенные Штаты и их союзники договорились прекратить атаки на Иран, что стало основой перемирия, и что Тегеран согласился вновь открыть Ормузский пролив. По его словам, Соединенные Штаты согласились на перемирие в конфликте вокруг Ирана после того, как Тегеран выразил готовность открыть Ормузский пролив для судоходства.

«Президент [США Дональд Трамп] фактически выдвинул иранцам ультиматум. Он сказал: «Откройте пролив. Прекратите держать мировую экономику в заложниках, и мы договоримся о перемирии». И именно к такому соглашению мы пришли ночью. Иранцы согласились открыть пролив», - сказал Вэнс.

7 апреля президент США Дональд Трамп объявил о приостановке ударов по Ирану на две недели. Он принял переданный Тегераном план из 10 пунктов. Израиль на этот период тоже прекратит удары по иранской территории. Переговоры США и Ирана планируются 10 апреля в Пакистане. По информации СМИ, Джей Ди Вэнс возглавит американскую делегацию.

