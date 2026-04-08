Утвержден состав Наблюдательного совета TƏBİB

Утвержден состав Наблюдательного совета юридического лица публичного права «Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями» (TƏBİB).
Президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.
«Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:
Утвердить следующий состав Наблюдательного совета юридического лица публичного права «Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями»:
Председатель Наблюдательного совета:
Помощник Президента Азербайджанской Республики по социально-экономическим вопросам
Члены Наблюдательного совета:
Заместитель министра финансов Азербайджанской Республики
Заместитель министра здравоохранения Азербайджанской Республики
Заместитель министра труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики
Председатель профсоюза работников здравоохранения», - говорится в документе.
Отметим, что помощником президента Азербайджана по социально-экономическим вопросам является Халид Ахадов.