USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Новость дня
Ильхам Алиев принял министров иностранных дел и транспорта Казахстана

ФОТО
15:08 152

8 апреля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял министра иностранных дел Республики Казахстан Ермека Кошербаева и министра транспорта Нурлана Сауранбаева.

С удовлетворением отметив, что двусторонние отношения между Азербайджаном и Казахстаном развиваются в духе сотрудничества и братства, президент Ильхам Алиев подчеркнул, что взаимные визиты глав государств, проведенные в ходе них обсуждения, принятые решения, а также визиты делегаций различного уровня из Азербайджана в Казахстан и из Казахстана в Азербайджан еще больше сближают оба народа и обе страны, укрепляют потенциал взаимодействия.

Глава государства выразил надежду на полное использование возможностей совместного инвестиционного фонда, подчеркнул, что ряд проектов уже находится в стадии разработки, и коснулся потенциала Азербайджана и Казахстана в области совместного инвестирования в третьи страны.

Президент Ильхам Алиев выразил уверенность в том, что визит министров иностранных дел и транспорта Казахстана в Азербайджан будет успешным.

Поблагодарив за прием, министр иностранных дел Казахстана отметил, что для них большая честь встретиться с главой азербайджанского государства.

Ермек Кошербаев передал президенту Азербайджана приветствия президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева.

Поблагодарив за приветствия, президент Ильхам Алиев попросил передать и его приветствия Касым-Жомарту Токаеву.

Гость подчеркнул, что в Казахстане к президенту Азербайджана относятся с большим уважением.

На встрече с удовлетворением было отмечено, что отношения между Азербайджаном и Казахстаном успешно развиваются во многих сферах, в том числе в политической, экономической, транспортной, логистической, инвестиционной, энергетической областях, включая сектор зеленой энергетики, и других направлениях, подчеркнуто наличие хороших возможностей для дальнейшего расширения сотрудничества. 

В ходе беседы были затронуты проекты Срединного коридора, Транскаспийского зеленого энергетического коридора и волоконно-оптической линии, в рамках которых между Азербайджаном и Казахстаном осуществляется успешное сотрудничество.

Была отмечена роль процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией и проекта TRIPP, который пройдет через территорию Армении, с точки зрения регионального сотрудничества и транспортных связей.

На встрече было подчеркнуто успешное партнерство стран в рамках международных организаций, состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться