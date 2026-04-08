Ильхам Алиев принял министров иностранных дел и транспорта Казахстана

С удовлетворением отметив, что двусторонние отношения между Азербайджаном и Казахстаном развиваются в духе сотрудничества и братства, президент Ильхам Алиев подчеркнул, что взаимные визиты глав государств, проведенные в ходе них обсуждения, принятые решения, а также визиты делегаций различного уровня из Азербайджана в Казахстан и из Казахстана в Азербайджан еще больше сближают оба народа и обе страны, укрепляют потенциал взаимодействия.

Глава государства выразил надежду на полное использование возможностей совместного инвестиционного фонда, подчеркнул, что ряд проектов уже находится в стадии разработки, и коснулся потенциала Азербайджана и Казахстана в области совместного инвестирования в третьи страны.

Президент Ильхам Алиев выразил уверенность в том, что визит министров иностранных дел и транспорта Казахстана в Азербайджан будет успешным.

Поблагодарив за прием, министр иностранных дел Казахстана отметил, что для них большая честь встретиться с главой азербайджанского государства.

Ермек Кошербаев передал президенту Азербайджана приветствия президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева.