Дело о гибели Тебриза Шафиева: мать требует справедливого суда

Напомним, 16 августа прошлого года автомобиль Шафиева сломался на аэропортовской трассе в Сураханском районе Баку. Шафиев остановился на обочине дороги. В это время в его автомобиль сзади врезался другой. От удара мужчину отбросило на вторую полосу, где он попал под колеса еще одной машины. Тебриз погиб на месте.

По факту аварии было возбуждено уголовное дело, материалы которого уже направлены в Бакинский суд по тяжким преступлениям. Родные погибшего считают, что следствие провели неполноценно и дело отправили в суд без всестороннего расследования. Мать Тебриза говорит, что к ответственности привлекли только одного водителя — Мирджалила Азизли, тогда как второй участник происшествия, Бахтияр Рагимли, остался вне поля внимания следствия. В ходе следствия также выяснилось, что привлеченный к ответственности водитель не имел водительских прав и управлял машиной без разрешения владельца. Дело расследовали в Управлении полиции Сураханского района. Обвинение предъявлено по статье, предусматривающей ответственность за ДТП со смертельным исходом, совершенное лицом без права управления транспортным средством. Меру пресечения избрали без ареста.

Самый болезненный для семьи момент — причина смерти. Тебриз скончался от острой кровопотери. В материалах указано, что водители не вызвали скорую помощь. Люди, собравшиеся на месте ДТП, остановили проезжавшую мимо машину скорой, но медики сказали, что едут на другой вызов. Для проверки этого инцидента был направлен запрос в TƏBİB. В ответе указано, что вызов по поводу ДТП в тот день не поступал. Мать погибшего уверена: если бы помощь приехала вовремя, сын мог бы выжить.

На подготовительном заседании представитель потерпевших Садыг Расулов попросил вернуть дело на дополнительное расследование, заявив, что следствие провели поспешно и не выяснили важные обстоятельства: «Нам не дали нормально ознакомиться с материалами. Слишком много вопросов осталось без ответа».

Суд отказал в ходатайстве, указав, что нарушений закона следствие не допустило. Слушание назначено на 22 апреля.

Мать погибшего обратилась к председателю Судебно‑правового совета с просьбой обеспечить полное и справедливое расследование. Она рассказала, что после вынужденного переселения из Зангиланского района семья долгие годы жила в общежитии, и ей пришлось с большим трудом растить сына: «Незадолго до трагедии он сам стал отцом. Я прошу только одного — чтобы дело о его смерти расследовали честно и всесторонне».