Крупнейшее поражение США со времен Вьетнама

К удивлению наблюдателей, президент США Дональд Трамп назвал полученное от Ирана «мирное предложение» из 10 пунктов «работоспособной основой для переговоров».
Как пишет американский корреспондент сингапурского издания The Straits Times, крайне маловероятно, что США примут эти требования в полном объеме, но само их признание в качестве отправной точки для диалога будет расценено как большая уступка со стороны администрации Трампа.
Он добавил, что «почти все различные спорные моменты прошлого» между США и Ираном были урегулированы, а «двухнедельный период позволит окончательно доработать и заключить соглашение».
Ближайшее окружение Трампа, включая госсекретаря Марко Рубио и министра обороны Пита Хегсета, пока хранит молчание.
Профессор Роберт Пейп, эксперт по вопросам безопасности из Чикагского университета и бывший советник нескольких президентов США, назвал исход событий «огромным стратегическим поражением для Соединенных Штатов и крупнейшей потерей со времен Вьетнама».
Однако главный вопрос сейчас, по его словам, заключается не в том, кто именно «победил».
«Вопрос в том, установилось ли новое правило: зависит ли теперь стабильность глобальных энергетических потоков от готовности Ирана пойти на уступки. Если это правило сохранится хотя бы частично, значит, система уже изменилась», — отметил он в публикации в социальных сетях.
Отставной генерал-лейтенант Герберт Макмастер, занимавший должность советника по национальной безопасности при президенте Трампе в период его первого срока (2017–2018 гг.), заявил, что ключевой задачей станет предотвращение распространения влияния Ирана за пределы его границ.
«Я не думаю, что это осуществимо, пока не произойдут фундаментальные изменения в самой природе режима», — сказал он в телеинтервью, добавив, что не ожидает долгого существования нынешней власти, поскольку совместная американо-израильская военная кампания подорвала ее источники силы и поддержки, включая военное руководство, вооружение и подконтрольные группировки.
Доктор Роберт Саталофф, эксперт по ближневосточной политике из Вашингтонского института ближневосточной политики, заявил, что США, возможно, придется сохранить за собой право на возобновление военной операции.
«Для США победа в этой войне еще не одержана», — написал он в социальной сети X.
«Победа станет возможной лишь благодаря преобразованию впечатляющих оперативных успехов вооруженных сил США в твердые и долгосрочные стратегические достижения по таким вопросам, как ядерные амбиции Ирана и восстановление свободного, открытого и беспрепятственного транзита через Ормузский пролив», — подчеркнул эксперт.
«Для этого потребуется поддерживать реальную угрозу возобновления вооруженного конфликта и вести дипломатию, соответствующую мастерству и изобретательности наших военных», — добавил доктор Саталофф.