Крупнейшее поражение США со времен Вьетнама

К удивлению наблюдателей, президент США Дональд Трамп назвал полученное от Ирана «мирное предложение» из 10 пунктов «работоспособной основой для переговоров». Как пишет американский корреспондент сингапурского издания The Straits Times, крайне маловероятно, что США примут эти требования в полном объеме, но само их признание в качестве отправной точки для диалога будет расценено как большая уступка со стороны администрации Трампа. Он добавил, что «почти все различные спорные моменты прошлого» между США и Ираном были урегулированы, а «двухнедельный период позволит окончательно доработать и заключить соглашение».

Ближайшее окружение Трампа, включая госсекретаря Марко Рубио и министра обороны Пита Хегсета, пока хранит молчание. Профессор Роберт Пейп, эксперт по вопросам безопасности из Чикагского университета и бывший советник нескольких президентов США, назвал исход событий «огромным стратегическим поражением для Соединенных Штатов и крупнейшей потерей со времен Вьетнама». Однако главный вопрос сейчас, по его словам, заключается не в том, кто именно «победил». «Вопрос в том, установилось ли новое правило: зависит ли теперь стабильность глобальных энергетических потоков от готовности Ирана пойти на уступки. Если это правило сохранится хотя бы частично, значит, система уже изменилась», — отметил он в публикации в социальных сетях. Отставной генерал-лейтенант Герберт Макмастер, занимавший должность советника по национальной безопасности при президенте Трампе в период его первого срока (2017–2018 гг.), заявил, что ключевой задачей станет предотвращение распространения влияния Ирана за пределы его границ.