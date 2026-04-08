Горе-врача Ильясову арестовали в зале суда

В Бакинском апелляционном суде была арестована директор AzE Estetik Mərkəzi Ульвия Ильясова. Подсудимую обвиняют в том, что она, проведя эстетическую операцию своей родственнице, стала причиной смерти последней.

Об этом haqqin.az сообщил представитель потерпевшей стороны Ульви Нагиев. По словам адвоката, на заседании под председательством судьи Агиля Мусаева жалоба потерпевших была признана обоснованной, и Ильясова была взята под стражу прямо в зале суда. Очередное судебное заседание назначено на 9 апреля.

Напомним, 16 апреля прошлого года было возбуждено уголовное дело по факту смерти Сабиры Велиевой, 1984 года рождения, после хирургической операции. Установлено, что 15 апреля директор ООО AzE Estetik Mərkəzi Ульвия Ильясова провела Велиевой процедуру липосакции. Затем она отвезла ее домой, оставив без врачебного наблюдения. На следующий день Велиева умерла от острой кровопотери.

В отношении Ильясовой выдвинуты обвинения по статьям 143 (оставление в опасности) и 314.2 (небрежность, повлекшая смерть по неосторожности) Уголовного кодекса. Ей избрали меру пресечения – надзор полиции. Согласно решению Сураханского районного суда, Ильясова была приговорена к 3 годам и 2 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении поселкового типа.

На решение подали жалобы все три стороны — потерпевшая, ответчик и обвинение. Бакинский апелляционный суд оставил решение первой инстанции в силе. Представитель потерпевшей стороны подал кассационную жалобу в Верховный суд. Верховный суд отменил приговор и направил дело на новое рассмотрение.