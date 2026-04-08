Трамп собирается зарабатывать деньги с Ираном

«Мы думаем о том, чтобы сделать это в виде совместного предприятия... Это прекрасно», — передает его слова ABC News.

США и Иран могут создать «совместное предприятие» для обеспечения безопасности Ормузского пролива, заявил американский президент Дональд Трамп.

«Страна, поставляющая Ирану военное оружие, начиная с сегодняшнего дня будет немедленно обложена пошлинами в размере 50% на все товары, продаваемые в США. Никаких исключений или льгот не будет», - написал он.

Президент США Дональд Трамп пригрозил с 8 апреля тарифами в размере 50% странам, поставляющим оружие Ирану. Об этом американский лидер сообщил в социальной сети Truth Social.

Трамп также заявил, что иранская сторона не будет заниматься обогащением урана: «Обогащения урана не будет». Он отметил, что Вашингтон будет работать с Тегераном над тем, чтобы вывезти запасы урана с ядерных объектов.

«США, работая вместе с Ираном, выкопают и вывезут всю находящуюся на большой глубине ядерную «пыль», - добавил Трамп.

Президент США, кроме того, заявил, что в рамках переговоров о перемирии с Ираном Соединенные Штаты обсуждают возможность ослабления санкций и пошлин в отношении исламской республики: «Мы обсуждаем ослабление санкций и пошлин в отношении Ирана, и мы продолжим это делать».

Президент подчеркнул, что многие из ранее представленных США 15 пунктов в плане о перемирии иранские власти уже одобрили.

При этом ранее сообщалось, что в основу переговоров Ирана и США, которые стартуют в пятницу, легло не американское, а иранское предложение из 10 пунктов.

Ожидается, что США и Иран проведут первый раунд переговоров 10 апреля в столице Пакистана Исламабаде.