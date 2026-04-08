USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Трамп объявил о перемирии с Ираном. Тегеран заявил о победе
Новость дня
Словацкий омбудсмен в Баку

фото
15:51 371

Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева встретилась с омбудсменом Словакии Робертом Доброводским.

На встрече стороны отметили сотрудничество между Азербайджаном и Словакией в различных сферах, включая права человека.

Сабина Алиева подчеркнула, что связи между институтами омбудсмена двух стран развиваются как напрямую, так и в рамках международных организаций.

Она рассказала о реформах в сфере защиты прав человека в стране, своем мандате и текущей работе в этой области.

В частности, речь шла о деятельности национального превентивного механизма (НПМ). Сабина Алиева сообщила о мониторинге условий содержания и здоровья людей в закрытых учреждениях, которые они не могут покинуть по своей воле.

Было отмечено, что визит словацкого коллеги важен для обмена опытом в работе НПМ и дальнейшего укрепления взаимодействия.

Роберт Доброводский поблагодарил за прием и выразил интерес к применению некоторых практик Азербайджана в своей стране.

Участники встречи обсудили перспективы сотрудничества и другие общие темы.

Затем словацкий омбудсмен осмотрел Центр приема граждан.

В рамках визита также запланированы встречи в судебных, законодательных и исполнительных органах Азербайджана.

ЭТО ВАЖНО

Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться