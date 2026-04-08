Словацкий омбудсмен в Баку

Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева встретилась с омбудсменом Словакии Робертом Доброводским.
На встрече стороны отметили сотрудничество между Азербайджаном и Словакией в различных сферах, включая права человека.
Сабина Алиева подчеркнула, что связи между институтами омбудсмена двух стран развиваются как напрямую, так и в рамках международных организаций.
Она рассказала о реформах в сфере защиты прав человека в стране, своем мандате и текущей работе в этой области.
В частности, речь шла о деятельности национального превентивного механизма (НПМ). Сабина Алиева сообщила о мониторинге условий содержания и здоровья людей в закрытых учреждениях, которые они не могут покинуть по своей воле.
Было отмечено, что визит словацкого коллеги важен для обмена опытом в работе НПМ и дальнейшего укрепления взаимодействия.
Роберт Доброводский поблагодарил за прием и выразил интерес к применению некоторых практик Азербайджана в своей стране.
Участники встречи обсудили перспективы сотрудничества и другие общие темы.
Затем словацкий омбудсмен осмотрел Центр приема граждан.
В рамках визита также запланированы встречи в судебных, законодательных и исполнительных органах Азербайджана.