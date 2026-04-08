Словацкий омбудсмен в Баку

Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева встретилась с омбудсменом Словакии Робертом Доброводским.

На встрече стороны отметили сотрудничество между Азербайджаном и Словакией в различных сферах, включая права человека.

Сабина Алиева подчеркнула, что связи между институтами омбудсмена двух стран развиваются как напрямую, так и в рамках международных организаций.

Она рассказала о реформах в сфере защиты прав человека в стране, своем мандате и текущей работе в этой области.