Трамп объявил о перемирии с Ираном. Тегеран заявил о победе

Азербайджан выстраивает цифровую крепость: от отражения мегаатак до экстрадиции хакеров

Haber7
15:59 547

Азербайджан подводит прочную правовую базу под свою инфраструктуру кибербезопасности, разрабатывая новые стратегии противодействия цифровым угрозам и присоединяясь к международным конвенциям ООН. Об этом говорится в аналитическом материале ведущего турецкого издания Haber7.

Турецкое СМИ отмечает, что по мере развития глобальной технологической инфраструктуры цифровые уязвимости становятся одной из главных проблем на повестке дня государств. В этих условиях Азербайджан обновил свою политику цифровой безопасности, внедрив масштабные правовые и институциональные механизмы для минимизации угроз как государственному, так и частному секторам.

Стратегия президента и конвенция ООН

Юридические шаги Баку в сфере кибербезопасности приобрели особую актуальность после интенсивных кибератак на государственные ресурсы. По данным турецкого издания, в 2022–2023 годах государственные информационные системы Азербайджана подверглись серьезным DDoS-атакам. Ответом на эти вызовы стало утверждение президентом Ильхамом Алиевым Стратегии информационной и кибербезопасности на 2023–2027 годы.

С принятием этого документа защита киберпространства стала приоритетом национальной политики. Важнейшим шагом в укреплении правовой базы стало подписание в феврале 2026 года закона о присоединении к Конвенции ООН о киберпреступности. По мнению юристов и представителей сектора, это решение создало в Азербайджане правовую среду, соответствующую международным стандартам.

Миллионы запросов в секунду: проверка на прочность

Управление цифровой безопасностью в Азербайджане на оперативном уровне осуществляется Центром кибербезопасности и действующей при нем Командой реагирования на компьютерные инциденты (CERT). Ежегодные отчеты о реализации стратегии представляются непосредственно в Администрацию президента, что позволяет оперативно распределять ресурсы при выявлении угроз.

Статистика говорит сама за себя. Как подчеркивает Haber7, только в 2023 году специалисты CERT предотвратили около 700 попыток киберпроникновения в государственные учреждения и заблокировали 52 фишинговые платформы.

В декабре того же года платформа электронного правительства e-gov.az подверглась организованной DDoS-атаке, многократно превышающей стандартный трафик, однако продолжила работу без сбоев. В период высокой геополитической напряженности официальный сайт главы государства выдержал более 4 миллионов запросов в секунду. Эксперты расценили это как успешный стресс-тест, доказавший высокую устойчивость национальной сети.

Охота на криптомошенников

Новая архитектура безопасности Азербайджана охватывает не только защиту инфраструктуры, но и масштабные международные операции правоохранительных органов против организованных киберпреступных сетей.

Haber7 приводит в пример громкое дело апреля 2025 года. В ходе расследования, проведенного полицией Баку, были арестованы и приговорены к тюремному заключению граждане России Антон Клубков и Григорий Арефьев. Они пытались отмыть через Азербайджан с помощью криптовалютных бирж средства, украденные в Дубае. В ноябре 2025 года из ОАЭ в Баку был экстрадирован главарь этой группировки, еще один россиянин Сергей Сергеев. Это дело стало показательным примером успешного обмена разведданными между судебными органами разных стран.

Защита данных граждан

В марте 2026 года Управление по борьбе с киберпреступностью МВД Азербайджана провело еще одну успешную операцию. Была ликвидирована банда, создававшая поддельные банковские интерфейсы в интернете и обещавшая гражданам выдачу кредитов. Были задержаны Гурбаншир Гасымов, Улькан Гасымов и Угур Нагиев, незаконно завладевшие данными кредитных карт около 300 человек.

В заключение турецкое издание подчеркивает, что интеграция государственных органов и частного сектора под единым правовым зонтиком значительно повышает эффективность инвестиций в безопасность. На фоне новых угроз, таких как злоупотребление алгоритмами искусственного интеллекта (ИИ), дипфейки и уязвимости в системах «Интернета вещей» (IoT), выстраивание правовой основы кибербезопасности становится в Азербайджане новым стандартом цифрового развития.

