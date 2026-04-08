Обвиненного в мошенничестве Джабраилова отправили в тюрьму на 10 лет

Инара Рафикгызы
16:32 483

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился процесс по делу 50‑летнего Эльнура Джабраилова, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере.

Как сообщает судебный репортер haqqin.az, жертвой Джабраилова стал бывший председатель Медико‑социальной экспертной комиссии №5 Государственного агентства медико‑социальной экспертизы и реабилитации Катиб Мамедов. Несколько лет назад его обвинили во взяточничестве и служебном подлоге, и сейчас он отбывает наказание. Семья Мамедова пыталась добиться смягчения обвинений и замены меры пресечения на домашний арест, но вместо этого стала жертвой мошенников.

Представившись человеком с «влиятельными связями», Эльнур Джабраилов пообещал родственникам Мамедова «решить вопрос» за 150 тысяч манатов. Брат осужденного, Ильхам Мамедов, передавал деньги частями. Однако Джабраилов ничего делать не стал и деньги потратил на себя.

После обращения Ильхама Мамедова в правоохранительные органы было возбуждено уголовное дело по статье 178.3.2 УК — мошенничество в особо крупном размере.

На суде Джабраилов признал вину частично. Он рассказал, что летом 2022 года познакомился с Катибом Мамедовым, когда пришел навестить знакомого заключенного в Медицинском управлении Минюста. «Катиб сказал, что его дело передано в Верховный суд, и он ищет человека, который поможет уменьшить срок. Я сказал, что у меня есть знакомые на высоких должностях. Он попросил поговорить с ними и сообщить его брату, какую сумму потребуют», — заявил Джабраилов. Он также утверждал, что получил от Ильхама Мамедова 90 тысяч манатов и позже вернул их.

Потерпевший Ильхам Мамедов рассказал, что Джабраилов получил 150 тысяч манатов, из которых вернул только 90, а 60 тысяч присвоил. «Он уверял, что сможет повлиять на должностных лиц в суде. Поверив ему, я передал деньги, чтобы освободить брата», — сказал он.

По словам потерпевшего, Верховный суд оставил без изменения решение Бакинского апелляционного суда от 26 января 2022 года. После этого он потребовал у Джабраилова вернуть деньги.

Суд приговорил Эльнура Джабраилова к 6 годам лишения свободы. С учетом наказания по другому делу сроки частично сложили, в итоге он получил 10 лет.

Напомним, Катиба Мамедова задержали в 2020 году сотрудники Управления по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре. Он был обвинен в получении взятки, служебном подлоге и других преступлениях. Приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 22 сентября 2021 года его лишили свободы сроком на 10 лет. Решением Бакинского апелляционного суда от 26 января 2022 года срок его наказания был сокращен с 10 до 8 лет.

Слова напутствия от министра победителю
Слова напутствия от министра победителю
17:12 49
Уничтожили связного Ирана с «Хезболлой»
Уничтожили связного Ирана с «Хезболлой» фото; обновлено 17:12
17:12 1195
«С разрешения Тегерана»: первое судно прошло через Ормуз
«С разрешения Тегерана»: первое судно прошло через Ормуз
17:07 220
Генерал Кейн: Перемирие – это «пауза», армия США готова возобновить боевые действия
Генерал Кейн: Перемирие – это «пауза», армия США готова возобновить боевые действия
16:41 547
Трамп собирается зарабатывать деньги с Ираном
Трамп собирается зарабатывать деньги с Ираном обновлено 16:07
16:07 1905
Алиев поздравляет Пезешкиана
Алиев поздравляет Пезешкиана
15:38 2435
Трамп проиграл и отступил. Что дальше?
Трамп проиграл и отступил. Что дальше? главная тема
11:55 5728
А ведь «Карабах» сделал то, что «Спортингу» не удается уже четыре года
А ведь «Карабах» сделал то, что «Спортингу» не удается уже четыре года Haqqin.az из хмурого Лиссабона; все еще актуально
11:38 3560
Атака на Саудовскую Аравию
Атака на Саудовскую Аравию обновлено 16:35
16:35 8425
Дело о гибели Тебриза Шафиева: мать требует справедливого суда
Дело о гибели Тебриза Шафиева: мать требует справедливого суда
15:19 1565
Израильский чиновник назвал Трампа уткой. Но потом...
Израильский чиновник назвал Трампа уткой. Но потом...
15:17 2216

