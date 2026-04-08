Обвиненного в мошенничестве Джабраилова отправили в тюрьму на 10 лет

Как сообщает судебный репортер haqqin.az, жертвой Джабраилова стал бывший председатель Медико‑социальной экспертной комиссии №5 Государственного агентства медико‑социальной экспертизы и реабилитации Катиб Мамедов. Несколько лет назад его обвинили во взяточничестве и служебном подлоге, и сейчас он отбывает наказание. Семья Мамедова пыталась добиться смягчения обвинений и замены меры пресечения на домашний арест, но вместо этого стала жертвой мошенников.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился процесс по делу 50‑летнего Эльнура Джабраилова, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере.

Представившись человеком с «влиятельными связями», Эльнур Джабраилов пообещал родственникам Мамедова «решить вопрос» за 150 тысяч манатов. Брат осужденного, Ильхам Мамедов, передавал деньги частями. Однако Джабраилов ничего делать не стал и деньги потратил на себя.

После обращения Ильхама Мамедова в правоохранительные органы было возбуждено уголовное дело по статье 178.3.2 УК — мошенничество в особо крупном размере.

На суде Джабраилов признал вину частично. Он рассказал, что летом 2022 года познакомился с Катибом Мамедовым, когда пришел навестить знакомого заключенного в Медицинском управлении Минюста. «Катиб сказал, что его дело передано в Верховный суд, и он ищет человека, который поможет уменьшить срок. Я сказал, что у меня есть знакомые на высоких должностях. Он попросил поговорить с ними и сообщить его брату, какую сумму потребуют», — заявил Джабраилов. Он также утверждал, что получил от Ильхама Мамедова 90 тысяч манатов и позже вернул их.

Потерпевший Ильхам Мамедов рассказал, что Джабраилов получил 150 тысяч манатов, из которых вернул только 90, а 60 тысяч присвоил. «Он уверял, что сможет повлиять на должностных лиц в суде. Поверив ему, я передал деньги, чтобы освободить брата», — сказал он.

По словам потерпевшего, Верховный суд оставил без изменения решение Бакинского апелляционного суда от 26 января 2022 года. После этого он потребовал у Джабраилова вернуть деньги.

Суд приговорил Эльнура Джабраилова к 6 годам лишения свободы. С учетом наказания по другому делу сроки частично сложили, в итоге он получил 10 лет.

Напомним, Катиба Мамедова задержали в 2020 году сотрудники Управления по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре. Он был обвинен в получении взятки, служебном подлоге и других преступлениях. Приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 22 сентября 2021 года его лишили свободы сроком на 10 лет. Решением Бакинского апелляционного суда от 26 января 2022 года срок его наказания был сокращен с 10 до 8 лет.