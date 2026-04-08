Генерал Кейн: Перемирие – это «пауза», армия США готова возобновить боевые действия

Глава Объединенного комитета начальников штабов Соединенных Штатов Дэн Кейн заявил в среду, что прекращение огня с Ираном является «временной паузой», и войска США остаются в готовности возобновить операции.

По мнению Кейна, американские военные надеются, что Иран выберет прочный мир.

Кейн на брифинге раскрыл масштабы ударов США по Ирану. По его словам, США поразили более 13 000 целей, из них 4 000 — оперативные. Уничтожено около 80% ПВО — более 1 500 объектов, а также 450 хранилищ ракет и 800 дронов. Разрушено свыше 2 000 узлов управления. Потоплено более 90% флота — около 150 кораблей. Нанесено 700 ударов по морским минам — уничтожено до 95%. Под ударом были 90% оружейных заводов, свыше 80% ракетной инфраструктуры и почти 80% ядерной базы.

Генерал Кейн заявил, что всего американские ВВС выполнили более 10 000 миссий, включая 62 вылета бомбардировщиков, из них 18 — напрямую из США (по 30+ часов каждый).