Стрельба у консульства Израиля в Стамбуле: 10 задержанных

Накануне сообщалось, что один из нападавших был убит в ходе перестрелки с полицией, двое нападавших были ранены, они находятся в больнице под стражей.

Власти Турции задержали десять человек по подозрению в причастности к стрельбе возле консульства Израиля в Стамбуле, передают турецкие СМИ.

Остальные восемь подозреваемых задержаны в ходе полицейских операций в Стамбуле и в соседней провинции Коджаэли. Власти пока не раскрыли мотив нападения, расследование продолжается.

Ранее министр внутренних дел Турции Мустафа Чифтчи сообщил, что нападавшие были связаны с группой, которая «использует религию», не уточнив, о какой группе идет речь. По его словам, двое из них были братьями, приехавшими на арендованном автомобиле из города Измита.

Власти Турции сообщили, что убитый на месте нападавший, Юнус Эмре Шарбан, ранее был связан с финансовыми сетями, имевшими отношение к террористической организации «Исламское государство», в связи с чем в 2021 году его активы были заморожены.