В Минздраве встреча с победителем Yüksəliş

В рамках мероприятий по укреплению человеческого капитала в сфере здравоохранения министр здравоохранения Теймур Мусаев встретился с победителем V конкурса Yüksəliş Рамилем Гусейнзаде.

Министр внимательно выслушал идеи и инициативы молодого специалиста, отметив, что поддержка профессионального роста участников подобных проектов является одним из приоритетных направлений государственной политики.

Согласно сообщению министерства, в ходе встречи состоялся обмен мнениями по вопросам проводимых реформ в системе здравоохранения, современных подходов к управлению, цифровой трансформации и перспектив развития кадрового потенциала.

Теймур Мусаев подчеркнул, что конкурс Yüksəliş играет важную роль в выявлении талантливой и перспективной молодежи, а также в создании условий для ее активного участия в государственном управлении. Министр также отметил, что инициативные и профессиональные кадры имеют особое значение для успешной реализации реформ в сфере здравоохранения.

В рамках встречи были проведены широкие обсуждения по вопросам совершенствования механизмов управления, повышения качества медицинских услуг и внедрения инновационных решений.

В завершение министр пожелал победителю успехов в дальнейшей деятельности.