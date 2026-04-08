«Не просто изменение внешности»: главврач о миссии Клиники пластической и реконструктивной хирургии

Основным направлением деятельности новой Клиники пластической и реконструктивной хирургии, созданной при Азербайджанском государственном институте усовершенствования врачей имени Азиза Алиева при поддержке Министерства здравоохранения, являются прежде всего реконструктивные (восстановительные) операции. Цель — не просто изменить внешний вид, а максимально восстановить поврежденные или утраченные части тела человека до их прежнего состояния.
Об этом заявил главный врач Клиники пластической и реконструктивной хирургии Дильгам Мамедов во время прямого эфира на официальной странице Министерства здравоохранения в Instagram.
По его словам, реконструктивные операции в основном проводятся при травмах, полученных в результате несчастных случаев: «Если вследствие травмы возникает деформация лица, руки или других частей тела, мы заново формируем эту область. После ожогов кожа может стягиваться, а движения — ограничиваться. В таких случаях с помощью специальных операций восстанавливаются как внешний вид, так и двигательная функция. После онкологических операций, например при удалении молочной железы из-за рака, проводится её реконструкция, чтобы пациент чувствовал себя лучше как физически, так и психологически. Врожденные дефекты, в том числе расщелина губы и нёба, исправляются хирургическим путём, и ребёнок получает возможность нормально говорить и питаться. Проводятся также микрохирургические операции по восстановлению очень тонких сосудов и нервов».
Главный врач отметил, что основное отличие этих операций в том, что они необходимы не только для внешнего вида, но и для нормальной жизни человека.
В то же время в клинике широко выполняются и эстетические операции. Они направлены на то, чтобы человек был доволен своей внешностью и чувствовал себя более уверенно.
Д.Мамедов отметил, что наиболее распространенные эстетические операции в клинике — это ринопластика (операции на носу), операции на веках, абдоминопластика (пластика живота), липосакция (удаление жира), операции на молочной железе. Также проводятся минимально инвазивные процедуры — инъекции ботокса и филлеров, которые уменьшают морщины и придают лицу более свежий вид: «В эстетической хирургии мы также стараемся, чтобы результат выглядел естественно и соответствовал человеку, избегая искусственных изменений. Целевая аудитория клиники достаточно широка — сюда могут обращаться как пациенты, нуждающиеся в восстановлении здоровья, так и люди, желающие улучшить свою внешность. Однако приоритетом всегда остаются реконструктивные операции, имеющие медицинскую необходимость.
Обязательное медицинское страхование в основном покрывает именно такие необходимые реконструктивные операции. Эстетические операции в данный пакет в настоящее время не входят».
Открытие такой клиники для студентов, обучающихся в Азербайджанском медицинском университете, является очень важным этапом. Самое большое изменение в том, что студенты будут осваивать практические навыки на реальных пациентах в клинической среде, заявил Дильгам Мамедов.
Главный врач отметил, что одним из важных аспектов в медицине является практика. Хотя студенты проходят клиническую практику в период обучения в университете, современная и хорошо организованная клиника значительно расширяет их возможности. По его словам, в клинике студенты участвуют в обследовании пациентов, вживую наблюдают за процессом принятия решений врачами, осваивают работу с современным медицинским оборудованием и учатся работать в команде. Это оказывает серьёзное влияние на формирование их как более подготовленных специалистов.
Одним из наиболее важных моментов является то, что студенты с раннего этапа знакомятся с хирургическими и клиническими процессами. Они участвуют в операциях в качестве ассистентов, наблюдают за подготовкой пациента к операции и последующим восстановительным процессом, а также на практике изучают различия между реконструктивными и эстетическими операциями.
Такой опыт гораздо более эффективен и запоминается лучше, чем знания, полученные из книг.
Кроме того, подобная клиника дает студентам возможность раньше определиться со своей специализацией (например, пластическая хирургия, терапия и др.), быть лучше подготовленными к резидентуре и конкурентоспособными на международном уровне. Поскольку обучение в АТУ строится не только на теории, но и на клинической базе, такие центры играют ключевую роль в развитии студентов.