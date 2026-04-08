Вице-президент США продолжает нападки на Украину

«До вчерашнего дня я даже не знал, что Зеленский заявил о намерении отправить солдат в резиденцию премьер-министра. Мне об этом сказал Виктор (Орбан), и тогда я проверил информацию.

Я почти не мог поверить, что это правда, но это действительно так. Это совершенно скандально. Никогда не должно быть так, чтобы иностранный глава правительства или государства угрожал главе правительства союзной страны. Это абсурдно. Это неприемлемо», - заявил вице-президент США.

5 марта Зеленский пригрозил передать адрес Орбана бойцам ВСУ, если тот продолжит блокировать кредит ЕС в 90 млрд евро для Украины.