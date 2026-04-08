«Вечная тьма» Израиля в Ливане

В ЦАХАЛ новую операцию охарактеризовали как масштабную, но точечную, уточнив, что она разрабатывалась в течение последних недель вне связи с иранским направлением.

В рамках удара ЦАХАЛ поразил ключевые объекты «Хезболлы», включая: разведывательные и центральные штабы; инфраструктуру огневых и морских подразделений, ответственных за запуск ракет по израильским силам на суше и на море, а также по территории Израиля; объекты элитных подразделений «Хезболлы» — сил «Радван» и воздушного подразделения 127.

В ЦАХАЛ отметили, что большая часть пораженной инфраструктуры находилась там же, где проживает гражданское население. Израильская сторона считает, что «Хезболла» использует ливанских граждан в качестве живых щитов. Перед ударами, как утверждается, были предприняты шаги для минимизации ущерба для не вовлеченных в конфликт лиц. Израиль подчеркнул, что продолжит действия против группировки и не допустит причинения вреда своему населению.

Начальник Генерального штаба ЦАХАЛ генерал-лейтенант Эяль Замир заявил в связи с началом операции «Вечная тьма» в Ливане: «Это лишь начало. Мы продолжим удары по «Хезболле», используя любую возможность для атаки. В вопросе о безопасности жителей севера не может быть компромиссов. Будем бить врага беспрерывно».