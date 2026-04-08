«Вечная тьма» Израиля в Ливане

Армия Израиля начала новую операцию в Южном Ливане под кодовым названием «Вечная тьма», сообщает пресс-служба ЦАХАЛ.
В ЦАХАЛ новую операцию охарактеризовали как масштабную, но точечную, уточнив, что она разрабатывалась в течение последних недель вне связи с иранским направлением.
Despite PM Shahbaz Sharif's claim that the ceasefire includes cessation of hostilities in Lebanon too, Israeli strikes on Beirut are indicative of the Israeli incessant aggression against its neighbours. The scenario of sabotaging the peace is real and most likely.— Frontier Files (@frontier_files) April 8, 2026
However, in… pic.twitter.com/A7E22NhAo7
ЦАХАЛ нанес удары по примерно 100 командным пунктам и военным объектам «Хезболлы», затронув несколько районов, включая Бейрут, долину Бекаа и южный Ливан, пишут израильские СМИ.
В рамках удара ЦАХАЛ поразил ключевые объекты «Хезболлы», включая: разведывательные и центральные штабы; инфраструктуру огневых и морских подразделений, ответственных за запуск ракет по израильским силам на суше и на море, а также по территории Израиля; объекты элитных подразделений «Хезболлы» — сил «Радван» и воздушного подразделения 127.
Chaos in Beirut as Israel carries out a wave of airstrikes across the country hitting what it said were more than 100 targets in ten minutes. pic.twitter.com/t0If72xogY— Will Christou (@will_christou) April 8, 2026
В ЦАХАЛ отметили, что большая часть пораженной инфраструктуры находилась там же, где проживает гражданское население. Израильская сторона считает, что «Хезболла» использует ливанских граждан в качестве живых щитов. Перед ударами, как утверждается, были предприняты шаги для минимизации ущерба для не вовлеченных в конфликт лиц. Израиль подчеркнул, что продолжит действия против группировки и не допустит причинения вреда своему населению.
Начальник Генерального штаба ЦАХАЛ генерал-лейтенант Эяль Замир заявил в связи с началом операции «Вечная тьма» в Ливане: «Это лишь начало. Мы продолжим удары по «Хезболле», используя любую возможность для атаки. В вопросе о безопасности жителей севера не может быть компромиссов. Будем бить врага беспрерывно».