AzerGold представит новую памятную монету в рамках «Года градостроительства и архитектуры»

Данный продукт, подготовленный в рамках «Года градостроительства и архитектуры», приурочен к 900-летнему юбилею великого архитектора. На монете изображены исторические постройки, возведенные самим мастером и его последователями.

Продукт изготовлен с применением инновационной технологии smartminting. Благодаря этой передовой технологии на монете удалось добиться ультравысокого рельефа, тонко детализированных элементов дизайна и многомерных визуальных эффектов. В результате изделие отличается от классической чеканки более глубокой художественной выразительностью, высокой точностью и уникальным эстетическим видом.

Цель проекта — пропаганда богатого архитектурного наследия Азербайджана, донесение национально-культурных ценностей до широкой аудитории и увековечивание памяти выдающейся личности. Новая монета, выпущенная ограниченным тиражом, предназначена как для коллекционеров, так и для широкого круга покупателей, интересующихся культурным наследием.

ЗАО AzerGold и ранее выпускало различную продукцию, направленную на популяризацию историко-культурного наследия Азербайджана. Сюда входят коллекции «Жемчужины Карабаха», «Шуша», «Баку», «Ичеришехер», «Гобустан», «Нахчыван». Новая монета также послужит продвижению культурного наследия Азербайджана как на местном, так и на международном уровне.