Трамп объявил о перемирии с Ираном. Тегеран заявил о победе
Трамп объявил о перемирии с Ираном. Тегеран заявил о победе

AzerGold представит новую памятную монету в рамках «Года градостроительства и архитектуры»

18:03 306

ЗАО AzerGold приступило к производству серебряной памятной монеты, посвященной богатому наследию Аджеми Нахчывани, основателя Нахчыванской архитектурной школы.

Презентация нового продукта широкой общественности запланирована на ближайшие дни.

Данный продукт, подготовленный в рамках «Года градостроительства и архитектуры», приурочен к 900-летнему юбилею великого архитектора. На монете изображены исторические постройки, возведенные самим мастером и его последователями.

Продукт изготовлен с применением инновационной технологии smartminting. Благодаря этой передовой технологии на монете удалось добиться ультравысокого рельефа, тонко детализированных элементов дизайна и многомерных визуальных эффектов. В результате изделие отличается от классической чеканки более глубокой художественной выразительностью, высокой точностью и уникальным эстетическим видом.

Цель проекта — пропаганда богатого архитектурного наследия Азербайджана, донесение национально-культурных ценностей до широкой аудитории и увековечивание памяти выдающейся личности. Новая монета, выпущенная ограниченным тиражом, предназначена как для коллекционеров, так и для широкого круга покупателей, интересующихся культурным наследием.

ЗАО AzerGold и ранее выпускало различную продукцию, направленную на популяризацию историко-культурного наследия Азербайджана. Сюда входят коллекции «Жемчужины Карабаха», «Шуша», «Баку», «Ичеришехер», «Гобустан», «Нахчыван». Новая монета также послужит продвижению культурного наследия Азербайджана как на местном, так и на международном уровне.

ЭТО ВАЖНО

Кац: Израиль доберется и до лидера «Хезболлы»
Кац: Израиль доберется и до лидера «Хезболлы» фото; видео; обновлено 18:39
18:39 3268
Крупнейшее поражение США со времен Вьетнама
Крупнейшее поражение США со времен Вьетнама наш обзор
15:33 4029
Хегсет: Иран унижен, Хаменеи изуродован
Хегсет: Иран унижен, Хаменеи изуродован видео; обновлено 16:46
16:46 7013
«Иран стал сильнее, чем был раньше…»
«Иран стал сильнее, чем был раньше…» вывод экс-представителя Белого Дома – переговорщика с Ираном; все еще актуально
12:24 4424
«Вечная тьма» Израиля в Ливане
«Вечная тьма» Израиля в Ливане видео
17:53 829
Вице-президент США продолжает нападки на Украину
Вице-президент США продолжает нападки на Украину
17:49 1134
В Минздраве встреча с победителем Yüksəliş
В Минздраве встреча с победителем Yüksəliş
17:12 994
«С разрешения Тегерана»: первое судно прошло через Ормуз
«С разрешения Тегерана»: первое судно прошло через Ормуз
17:07 1611
Генерал Кейн: Перемирие – это «пауза», армия США готова возобновить боевые действия
Генерал Кейн: Перемирие – это «пауза», армия США готова возобновить боевые действия
16:41 1261
Трамп собирается зарабатывать деньги с Ираном
Трамп собирается зарабатывать деньги с Ираном обновлено 16:07
16:07 2982
Алиев поздравляет Пезешкиана
Алиев поздравляет Пезешкиана
15:38 3947
