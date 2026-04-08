Медведев: Иран испытал «ядерное оружие»

Иран испытал свое «ядерное оружие» под названием Ормузский пролив, и его потенциал неисчерпаем. Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в соцсети X.

Он считает, что нет ясности насчет того, как будет развиваться перемирие между Вашингтоном и Тегераном.

«Но одно можно сказать наверняка: Иран испытал свое ядерное оружие. Оно называется Ормузский пролив», – написал Медведев.

Ночью 8 апреля США и Иран договорились о двухнедельном перемирии. Кроме режима прекращения огня, условием стало открытие Ормузского пролива для судоходства на это время. Израиль согласился с договоренностями Вашингтона и Тегерана. Позже иранский телеканал Press TV заявил, что Израиль и США нарушили режим прекращения огня, ударив по нефтеперерабатывающему заводу на острове Лаван.