Новые заместители начальника Управления образования Баку

Соответствующими приказами директора Государственного агентства по дошкольному и общему образованию Эшги Багирова Фаттах Фаттаев и Турана Меджидли назначены заместителями начальника Управления образования города Баку (BŞTİ).
В пресс-службе Госагентства указали, что Фаттах Фаттаев с 1997 по 2019 год преподавал в Комплексе школы-лицея Бакинского славянского университета. С 2019 по 2026 год занимал должность директора средних общеобразовательных школ №№161 и 214 города Баку. В 2012 году Фаттах Фаттаев стал победителем конкурса «Лучший учитель года», в 2016 году был награжден Почетной грамотой Министерства образования, а в 2023 году — нагрудным знаком «Передовой работник образования Азербайджанской Республики». Он автор более 10 научных статей, 8 книг, в том числе 6 учебников.
Турана Меджидли начала свою педагогическую карьеру в 2015 году. Она преподавала химию в средней школе №329 города Баку и Бакинском современном образовательном комплексе. В 2022 году работала заместителем директора средней школы №106 города Баку, в 2023-2025 годах — директором технико-гуманитарного лицея №2. С 2024 года учится в докторантуре по специальности «Организация и планирование образования» в Институте образования Азербайджанской Республики. С 2025 года работала руководителем сектора организации общего образования в Управлении образования города Баку.