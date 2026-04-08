Сибига и Байрамов обсудили международную повестку

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел телефонный разговор с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым. Об этом украинский министр написал на своей странице в соцсети X.

«У меня состоялся телефонный разговор с моим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым. Мы обсудили текущее состояние и перспективы развития двусторонних отношений, подтвердили приверженность углублению сотрудничества между нашими странами.

Также обменялись мнениями по широкому кругу вопросов международной повестки, включая вопросы безопасности, взаимосвязанности, развитие транспортных маршрутов и коридоров», — отметил министр.