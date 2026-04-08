Эрдоган и Трамп обсудили перемирие между США и Ираном

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом призвал не допустить срыва перемирия вокруг Ирана.

«Выразив удовлетворение в связи с перемирием, президент (Эрдоган – ред.) отметил, что после 40 дней, которые были весьма сложными и тяжелыми для всего мира, появившееся двухнедельное окно возможностей необходимо максимально эффективно использовать для заключения прочного мирного соглашения и не дать сорвать этот процесс», - сообщила канцелярия турецкого лидера.

Эрдоган подчеркнул, что Турция будет и впредь «оказывать все более активную поддержку усилиям по урегулированию конфликта, предпринимаемым совместно с дружественными и братскими странами, в первую очередь с Пакистаном».