Трамп о том, почему Ливан не включили «в сделку»

Американский президент Дональд Трамп заявил, что прекращение боевых действий в Ливане не включили в число условий перемирия между США и Ираном, так как противостояние между Израилем и [шиитским движением] «Хезболла» является отдельным конфликтом.

«Да, их не включили в сделку», - сказал он в телефонном интервью PBS. Его попросили уточнить, почему этого не произошло. «Из-за «Хезболлы» их не включили в сделку. Об этом тоже позаботятся. Все нормально», - ответил Трамп.

Журналисты спросили президента США, устраивает ли его то, что Израиль продолжает наносить удары. «Это часть сделки - все это знают. Это отдельная схватка», - указал Трамп.

Как рассказали журналисты, когда президента США спросили, сожалеет ли он о своем сообщении в Truth Social о возможности уничтожения иранской цивилизации, он повесил трубку.

Как сообщило ранее агентство Fars, Иран приостановил пропуск судов через Ормузский пролив из-за атак Израиля по Ливану.