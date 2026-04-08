Макрон замолвил слово за Ливан

Президент Франции Эммануэль Макрон предложил включить Ливан в соглашение о перемирии между США и Ираном. Его слова передает Reuters.

Французский лидер приветствовал соглашение о прекращении огня между Ираном и США, назвав его «очень хорошей вещью». Макрон также призвал к выполнению условий соглашения на всем Ближнем Востоке.

По мнению французского президента, в сделку о прекращении огня также следует включить Ливан. Он добавил, что ситуация в Ливане остается критической.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что согласился на двухнедельное перемирие с Ираном. Он отметил, что Ливан не входит в соглашение о перемирии «из-за «Хезболлы». По словам Трампа, Вашингтон и Тегеран близки к заключению окончательного соглашения о долгосрочном мире на Ближнем Востоке.