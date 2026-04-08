Иран и Пакистан обсудили нарушение Израилем перемирия

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи и командующий армией Пакистана генерал Асим Мунир обсудили случаи нарушения Израилем режима прекращения огня в Иране и Ливане. Об этом сообщает МИД Ирана.
Согласно информации, в ходе телефонного разговора Аракчи приветствовал конструктивную роль Пакистана в деле прекращения войны, укрепления мира и стабильности в регионе.
Стороны напомнили о телефонном разговоре между премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом и президентом Ирана Масудом Пезешкианом, подчеркнув важность продолжения координации в связи с договоренностями, достигнутыми в ходе этой беседы.