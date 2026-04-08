Новый этап развития гольфа в Азербайджане: выборы руководства и развитие в школах

Новый этап развития гольфа в Азербайджане: выборы руководства и развитие в школах

ФОТО
20:07 335

Сегодня в Министерстве молодежи и спорта состоялось очередное общее собрание Федерации гольфа Азербайджана (AQF). Мероприятие открылось исполнением Государственного гимна. Министр молодежи и спорта Фарид Гаибов поприветствовал участников и пожелал Федерации успехов в дальнейшей деятельности.

В рамках собрания состоялись выборы руководства AQF. По их итогам Рауф Халилов был вновь избран президентом. Отметим, что он также является членом Наблюдательного совета футбольного клуба «Сабах».

На должности вице-президентов были избраны Анар Азимов и Закир Ибрагимов. В состав Исполнительного комитета вошли Заур Ибрагимов, Кямран Гасымов и Кямал Ибрагимов. В Ревизионную комиссию избраны Афаг Зейналова (председатель), Нигяр Ибрагимова и Самая Расулзаде.

Рауф Халилов поблагодарил за оказанное доверие и подчеркнул, что у Федерации есть масштабные планы по популяризации гольфа в Азербайджане и продвижению его на международной арене.

В рамках данной стратегии в последние месяцы особое внимание уделяется развитию гольфа в образовательных учреждениях. Наряду с частными учебными заведениями, к процессу активно подключаются и государственные школы. Так, в Европейской Азербайджанской школе (EAS), средней школе №172 и Buckswood School в тесном сотрудничестве с  AQF реализуется проект «Популяризация гольфа».

Занятия проводят тренеры национальной сборной по методологии SNAG (Starting New At Golf). Данная программа способствует развитию координации, концентрации и дисциплины у детей, а также делает гольф доступным на уровне государственных школ.

Поддержка проекта со стороны Бахрама Багирзаде — заслуженного артиста и автора книги «Гольф» — вызывает дополнительный интерес у школьников. Основная цель Федерации в рамках данной инициативы — выявление будущих чемпионов, привлечение талантливых детей к профессиональным тренировкам и их дальнейшее включение в состав национальной сборной.

Особо стоит отметить, что за последние четыре года юные гольфисты Азербайджана активно выступают на международной арене. Они принимали участие в престижных турнирах, включая US Open, где сумели завоевать медали, что свидетельствует о растущем уровне подготовки и конкурентоспособности национальной школы гольфа.

Членство Федерации гольфа Азербайджана в Европейской ассоциации гольфа (EGA), а также внедрение программ Junior Golf для детей в возрасте от 4 до 16 лет как в частных, так и в государственных школах, открывает широкие возможности для выхода молодых талантов на международную арену.

Такой системный подход не только способствует популяризации здорового образа жизни в стране, но и направлен на формирование нового поколения профессиональных гольфистов.

