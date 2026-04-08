Новый этап развития гольфа в Азербайджане: выборы руководства и развитие в школах

Сегодня в Министерстве молодежи и спорта состоялось очередное общее собрание Федерации гольфа Азербайджана (AQF). Мероприятие открылось исполнением Государственного гимна. Министр молодежи и спорта Фарид Гаибов поприветствовал участников и пожелал Федерации успехов в дальнейшей деятельности.

В рамках собрания состоялись выборы руководства AQF. По их итогам Рауф Халилов был вновь избран президентом. Отметим, что он также является членом Наблюдательного совета футбольного клуба «Сабах».

На должности вице-президентов были избраны Анар Азимов и Закир Ибрагимов. В состав Исполнительного комитета вошли Заур Ибрагимов, Кямран Гасымов и Кямал Ибрагимов. В Ревизионную комиссию избраны Афаг Зейналова (председатель), Нигяр Ибрагимова и Самая Расулзаде.

Рауф Халилов поблагодарил за оказанное доверие и подчеркнул, что у Федерации есть масштабные планы по популяризации гольфа в Азербайджане и продвижению его на международной арене.

В рамках данной стратегии в последние месяцы особое внимание уделяется развитию гольфа в образовательных учреждениях. Наряду с частными учебными заведениями, к процессу активно подключаются и государственные школы. Так, в Европейской Азербайджанской школе (EAS), средней школе №172 и Buckswood School в тесном сотрудничестве с AQF реализуется проект «Популяризация гольфа».

Занятия проводят тренеры национальной сборной по методологии SNAG (Starting New At Golf). Данная программа способствует развитию координации, концентрации и дисциплины у детей, а также делает гольф доступным на уровне государственных школ.

Поддержка проекта со стороны Бахрама Багирзаде — заслуженного артиста и автора книги «Гольф» — вызывает дополнительный интерес у школьников. Основная цель Федерации в рамках данной инициативы — выявление будущих чемпионов, привлечение талантливых детей к профессиональным тренировкам и их дальнейшее включение в состав национальной сборной.