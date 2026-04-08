Cтартовал семинар для тренеров проекта «Учимся Плавать»

В Мингячевире при организации Министерства молодежи и спорта и Федерации плавания начался семинар для тренеров, которые будут работать в рамках проекта «Учимся Плавать».

Завершившие программу подготовки специалисты будут проводить уроки плавания для школьников по единой методике. Такой подход способствует формированию единой модели обучения плаванию по всей стране и внедрению общей методической базы среди специалистов.

Основная цель проекта — продвижение плавания как жизненно важного навыка и ключевого элемента безопасности на воде. Программа направлена на адаптацию детей к воде, формирование базовых навыков безопасности, основных умений плавания и уверенности в себе. Одновременно одной из задач является выявление перспективных спортсменов.

Отмечается, что в семинаре принимают участие 58 тренеров из разных регионов страны. Его проводит главный тренер национальной сборной Азербайджана по плаванию, швейцарский специалист Лука Габрило.